Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Сериал «Все ненавидят Криса» вернётся на телеэкраны. Об этом 3 августа сообщает Entertainment News.

Заставка сериала «Все ненавидят Криса» Цитата из т/с «Все ненавидят Криса»

Разработкой анимационного ремейка шоу «Все ненавидят Криса» займётся Paramount Plus и Comedy Central. Мультсериал будет называться «Все всё ещё ненавидят Криса» и расскажет об «опыте Криса Рока, который рос худым ботаником в большой семье рабочего класса в Бед-Стай, Бруклин, в конце 80-х».

ИА REGNUM напоминает, что ситком «Все ненавидят Криса» основан на реальных подростковых событиях из жизни американского стендап-комика Криса Рока. Шоу транслировалось с 2005 по 2009 год — главные роли в нём исполнили Тайлер Джеймс Уильямс, Крис Рок, Терри Крюс, Тичина Арнольд, Текуан Ричмонд, Имани Хаким и Винсент Мартелла.

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