Хельсинки, , 20:32 — REGNUM 37-летний английский арбитр Майкл Оливер и его бригада были назначены на матч Суперкубка УЕФА «Реал» — «Айнхтрахт» (Франкфурт). Игра пройдет 10 августа в Хельсинках (Финляндия) на «Олимпийском стадионе».

Мадридский «Реал»

Ассистентами Майкла Оливера назначены Оливер Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр — Донатас Румшас (Литва).

Также на игре будет впервые применена полуавтоматическая система определения офсайда, которая также будет использоваться в играх группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в новом сезоне.

«Реал» сыграет в Суперкубке УЕФА благодаря победе в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА против «Ливерпуля» (1:0). Единственный мяч в той встрече забил 22-летний фланговый нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор.