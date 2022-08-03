Майкл Оливер назначен арбитром на матч Суперкубка УЕФА «Айнтрахт» — «Реал»
Хельсинки, 3 августа, 2022, 20:32 — ИА Регнум. 37-летний английский арбитр Майкл Оливер и его бригада были назначены на матч Суперкубка УЕФА «Реал» — «Айнхтрахт» (Франкфурт). Игра пройдет 10 августа в Хельсинки (Финляндия) на «Олимпийском стадионе».
Ассистентами Майкла Оливера назначены Оливер Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр — Донатас Румшас (Литва).
Также на игре будет впервые применена полуавтоматическая система определения офсайда, которая также будет использоваться в играх группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в новом сезоне.
«Реал» сыграет в Суперкубке УЕФА благодаря победе в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА против «Ливерпуля» (1:0). Единственный мяч в той встрече забил 22-летний фланговый нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор.