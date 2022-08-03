Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Представители Ирана и США встретятся на текущей неделе в Вене для возобновления переговоров о ядерной сделке от 2015 года. С заявлениями об этом выступили 3 августа официальные представители обеих стран, при этом не выразив надежд на прорыв, сообщает Reuters.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Спасение пакта остается за Вашингтоном, написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани перед поездкой в Вену, призвав США «проявить зрелость и действовать ответственно».

«Направляюсь в Вену для продвижения переговоров. Вся ответственность лежит на тех, кто нарушил соглашение и не смог избавиться от зловещего наследия», — добавил Багери Кани.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возвращение к ядерной сделке 2015 года остаётся наилучшим результатом для США, Ирана и всего мира.

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