Москва, , 20:27 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает вечером 3 августа Министерство обороны России.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

В бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев уточняется, что вооруженные формирования Азербайджан нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба.

«Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента… Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки», — указано в сообщении.

Напомним, войска Азербайджана 3 августа нанесли серию воздушных и артиллерийских ударов по позициям военных Арцаха. Баку утверждает, что в результате «ответной операции» занял несколько важных высот в Карабахе.

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