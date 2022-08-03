Москва, 3 августа, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает вечером 3 августа Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

В бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев уточняется, что вооруженные формирования Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба.

«Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента… Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки», — указано в сообщении.

Напомним, войска Азербайджана 3 августа нанесли серию воздушных и артиллерийских ударов по позициям военных Арцаха. Баку утверждает, что в результате «ответной операции» занял несколько важных высот в Карабахе.