Москва, , 20:23 — REGNUM Курс доллара по отношению к рублю продолжил расти на торгах в среду, 3 августа, на фоне дальнейшего снижения курса евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,58 рубля, что на 29 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 27 копеек и к закрытию составил 60,98 рубля.

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