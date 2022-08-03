Баку, , 20:20 — REGNUM Требование вывести с территории Нагорного Карабаха военных Армении выдвинули власти Азербайджана, заявило 3 августа азербайджанское минобороны в своём телеграм-канале.

Боевые действия в Нагорном Карабахе Mil. am

В виду обострения ситуации в Нагорном Карабахе Баку объявил, что присутствие армии Армении «и незаконных армянских вооружённых формирований» на азербайджанской территории (в зоне дислокации российских миротворцев в Карабахе) «остаётся источником опасности».

«Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооружённых формирований абсолютно необходимы», — сказано в заявлении азербайджанского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанские власти объявили, что их действия в отношении Нагорного Карабаха, не были атакующими, а только ответом на агрессию со стороны армянских вооружённых формирований.

Читайте подробнее: Власти Азербайджана объяснили своё наступление на Карабах