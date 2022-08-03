Краснодар, 3 августа, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Кубанский казак, заместитель атамана Екатеринодарского отдела по вопросам ГО и ЧС Михаил Литвиненко в первые же дни специальной военной операции на Украине твёрдо принял решение встать на защиту мирного населения Донбасса. Вместе с другими добровольцами по велению души, по зову сердца он отправился в Донецкую и Луганскую Народные Республики. За проявленное мужество и отвагу при участии в СВО мотострелок награждён почетной грамотой Законодательного собрания Краснодарского края.

vsko.ru Кубанские казаки отправились в Донбасс

«Когда началась спецоперация, и я увидел, что происходит на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, решил, что должен быть там. В первые же сутки после тяжелого марш-броска мы вышли на заданные позиции. Группу, которая выдвинулась дальше, накрыло пулеметным и минометным огнем. Успели вырыть окопы в полметра в глубину. Когда мины начали ложиться рядом, оказалось мало! Закопались на метр, в конце концов на полтора. Эту высоту мы удерживали в течение 12 суток», — поделился Литвиненко.

По его словам, уцелеть ему и его боевым товарищам помог профессиональный опыт. Тем более, что у казаков воинское искусство в крови.

«В роте были и комбайнеры, и учителя, и охранники, и строители, и руководители. Мирные граждане, мы стали воинами, и на то, чтобы притереться друг к другу, у нас ушло не больше суток. И в первом же бою рота показала себя как слаженный организм, единое целое, все мы защищали Отечество. Нам помогала вера православная. И вот лежишь в окопе, мины все ближе и ближе, и молишься. У каждого с собой молитвенник. И Бог нас ограждал, иным некоторые ситуации не объясню», — сказал доброволец.

Сегодня вместе с солдатами Российской армии борьбу с украинскими боевиками ведут около 5 тысяч казаков со всей России, более тысячи из них — казаки Кубанского казачьего войска.