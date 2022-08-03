Вашингтон, 3 августа, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски рассказал о дальнейшей судьбе главного героя франшизы. Об этом 3 августа сообщил портал «Чемпионат».

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз в роли Джона Уика 3

«Путешествие в космос вполне возможно. Мы же работаем с новой киносерией, поэтому мне не нужно следовать лору Бэтмена. Я могу делать всё что угодно. И если продюсеры очень быстро станут очень сообразительными и смогут дальше развивать эту вселенную, привлекая правильных людей, то да, всё возможно. Если смог «Форсаж», то, уверен, сможем и мы», — заявил Стахелски. В то же время постановщик отметил, что Джон Уик останется на Земле в ближайших двух фильмах, как минимум.

Напомним, премьера четвёртой части «Джона Уика» намечена на 23 марта 2023 года. Главную роль в ленте вновь исполнит Киану Ривз.