Сургут, Югра, , 19:57 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 30-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

На месте трагедии Пресс-служба УМВД России по ХМАО

Трагедия произошла утром 3 августа на нефтеюганском шоссе в Сургуте. По предварительным данным автомобиль «Хёндай Гетц», за рулём которого находилась 72-летняя женщина, совершал разворот, пересекая двойную сплошную и в этот момент столкнулся с мотоциклом. Водитель двухколёсного транспорта скончался на месте ДТП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 3 августа в результате ДТП погибли три человека.

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