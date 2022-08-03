Сургут, Югра, 3 августа, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 30-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО На месте трагедии

Трагедия произошла утром 3 августа на нефтеюганском шоссе в Сургуте. По предварительным данным автомобиль «Хёндай Гетц», за рулём которого находилась 72-летняя женщина, совершал разворот, пересекая двойную сплошную и в этот момент столкнулся с мотоциклом. Водитель двухколёсного транспорта скончался на месте ДТП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 3 августа в результате ДТП погибли три человека.