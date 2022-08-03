Москва, , 19:56 — REGNUM В связи с ростом цен не школьные принадлежности почти на 200% глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) намерена обраться в ФАС.

Нина Останина Duma.gov.ru

«Это недопустимо! В ближайшее время я отправлю официальный запрос в ФАС и иные уполномоченные органы, которые обязаны пресечь грабеж среди бела дня!» — отметила Останина в телеграм-канале.

Он обратила внимание на то, что, по данным СМИ, цены на школьные принадлежности в России за июль выросли на 200%, стоимость дневников — на 284%, а школьные тетради подорожали на 241%. Кроме того, в цене выросли формы для девочек и мальчиков, а также портфели и ранцы.

Останина объявила о намерении разобраться с причинами столь резкого взлета цен на повседневные для школьника вещи.

«По сути дела, семьи с детьми подталкиваются к нищете, а если не к нищете, то к кредитной кабале (и, значит, в конечном счете, все равно к нищете)», — обеспокоена она.