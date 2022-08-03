Москва, 3 августа, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Пока есть санкции, турбину для двигателя «Северного потока», прошедшую ремонт в Канаде, не поставить в Россию, говорится 3 августа в заявлении Газпрома в телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

В компании пояснили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» невозможна. В этом виноват санкционный режим ЕС, Канады и Британии, а также «несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Газпроме пояснили, что из-за санкций Запада у Москвы нет уверенности в возможности продолжения работы с Канадой.