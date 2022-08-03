Ирвайн, США, 3 августа, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Американская студия Blizzard Entertainment рассказала о планах выпускать новый контент для игры Diablo Immortal каждые две недели. Разработчик сообщил об этом 3 августа на своем сайте.

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

«В настоящее время мы планируем выпускать новый контент для Diablo Immortal раз в две недели в качестве крупных или мини-обновлений», — заявляют в Blizzard. Разработчик также уточнил, что обновления будут выходить по мере их готовности, как только их качество будет достаточно высоким.

Напомним, что Diablo Immortal — это многопользовательская ролевая игра, вышедшая на PC, iOS и Android 2 июня 2022 года. Количество ее скачиваний превысило 30 миллионов после релиза в Китае.