Москва, , 19:45 — REGNUM До конца 2022 года в России создадут Северо-Западное казачье войско, объединив Балтийское отдельное и Санкт-Петербургского казачьи округа, а также Вологодское окружное казачье общество, отдельское казачье общество «Областной отдел» (Ленинградская область). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО) 3 августа.

Казаки на лошадях охраняют место купания Николай Хижняк © ИА REGNUM

На рабочем совещании по вопросу формирования Северо-Западного войскового казачьего общества с участием представителей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и правительства Псковской области было отмечено, что решение о создании войскового казачьего общества на северо-западе России было принято в 2021 году на первом Большом круге ВсКО и продиктовано геополитической ситуацией в мире.

«Для решения задач Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, связанных с участием в мероприятиях по укреплению обороны страны и национальной безопасности, на северо-западе России должно быть сформировано мощное, высоко организованное войсковое казачье общество. Это не чья-то прихоть, а веление времени», — подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Для создания нового войскового казачьего общества, считает казачий генерал, есть все условия. Участники совещания были ознакомлены с мероприятиями дорожной карты по созданию Северо-Западного войскового казачьего общества.

Высокой оценки был удостоен опыт руководства Балтийского отдельного казачьего округа, сумевшего объединить тех потомков казаков Дона, Кубани, Сибири и Дальнего Востока, которые переселились в Калининград.

Работу по созданию Северо-Западного войскового казачьего общества планируется провести до конца 2022 года.