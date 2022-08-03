Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Доминик Гайзендорфф и её муж, актёр Кэм Жиганде разводятся. Об этом 3 августа пишет Entertainment News.

Кэм Жиганде в роли вампира Джеймса Цитата из х/ф «Сумерки». Реж. Кэтрин Хардвик. 2008 год. США

Согласно данным издания, Гайзендорфф подала документы на развод ещё 1 августа 2022 года. Причиной расставания стали «непримиримые разногласия» пары.

Добавим, что Доминик Гайзендорфф и Кэм Жиганде состояли в браке 14 лет. Они воспитывают троих детей.

ИА REGNUM напоминает, что Кэм Жиганде получил первую известность благодаря фильму «Сумерки». Он сыграл в нём вампира-ищейку по имени Джеймс.

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