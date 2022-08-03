Вашингтон, 3 августа, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Доминик Гайзендорфф и её муж, актёр Кэм Жиганде разводятся. Об этом 3 августа пишет Entertainment News.

Цитата из х/ф «Сумерки». Реж. Кэтрин Хардвик. 2008 год. США Кэм Жиганде в роли вампира Джеймса

Согласно данным издания, Гайзендорфф подала документы на развод ещё 1 августа 2022 года. Причиной расставания стали «непримиримые разногласия» пары.

Добавим, что Доминик Гайзендорфф и Кэм Жиганде состояли в браке 14 лет. Они воспитывают троих детей.

ИА REGNUM напоминает, что Кэм Жиганде получил первую известность благодаря фильму «Сумерки». Он сыграл в нём вампира-ищейку по имени Джеймс.