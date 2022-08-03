Бухарест, 3 августа 2022, 19:45 — REGNUM Главный примар (мэр) столицы Румынии Никушор Дан официально обратился к румынскому правительству с просьбой выделить дополнительные средства из государственного бюджета на развитие столицы страны. Об этом 3 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Напомним, ранее представители руководства румынской столицы констатировали отсутствие средств на реализацию основных проектов.
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