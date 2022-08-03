Бухарест, , 19:45 — REGNUM Главный примар (мэр) столицы Румынии Никушор Дан официально обратился к румынскому правительству с просьбой выделить дополнительные средства из государственного бюджета на развитие столицы страны. Об этом 3 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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— прим. ИА REGNUM) для обновления систем тепловых коммуникаций и обеспечения инфраструктурных проектов». Никушор Дан «Сегодня Бухарест нуждается в 400 тысячах леев ($82 млн) для обновления систем тепловых коммуникаций и обеспечения инфраструктурных проектов».

Напомним, ранее представители руководства румынской столицы констатировали отсутствие средств на реализацию основных проектов.

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