Москва, , 19:55 — REGNUM Байопик Оливера Стоуна о Джиме Моррисоне и его группе The Doors впервые выйдет в российский прокат. Об этом сообщает ТАСС 3 августа.

В кино Елена Хованская, ИА REGNUM

Так, показ ленты в российских кинотеатрах начнётся с 25 августа 2022 года. Известно, что байопик был отреставрирован и впервые будет доступен для просмотра в версии 4K.

Напомним, фильм Оливера Стоуна о группе The Doors был снят в 1991 году. В 2019 году на Каннском кинофестивале была показана отреставрированная версия картины.

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