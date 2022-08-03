Фильм Оливера Стоуна о группе The Doors впервые выйдет в России
Москва, 3 августа, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Байопик Оливера Стоуна о Джиме Моррисоне и его группе The Doors впервые выйдет в российский прокат. Об этом сообщает ТАСС 3 августа.
Елена Хованская, ИА REGNUM
В кино
Так, показ ленты в российских кинотеатрах начнётся с 25 августа 2022 года. Известно, что байопик был отреставрирован и впервые будет доступен для просмотра в версии 4K.
Напомним, фильм Оливера Стоуна о группе The Doors был снят в 1991 году. В 2019 году на Каннском кинофестивале была показана отреставрированная версия картины.