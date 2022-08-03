Бергамо, Италия, 3 августа, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Как утверждает генеральный директор итальянского футбольного клуба «Аталанта» Лука Перкасси, главный тренер основной команды Джан Пьеро Гасперини в очередной раз заблокировал переход 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука в аренду в «Торино».

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

«Мы вели переговоры с «Торино», но после долгого обсуждения Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Переговоры на данный момент остановлены. В футболе происходит множество сделок, и пока они не завершены, о них нельзя объявлять. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Перкасси итальянское издание Corriere dello Sport.

Стоит напомнить, что полгода назад главный тренер «Аталанты» Гасперини также заблокировал трансфер Миранчука в «Дженоа», который на тот момент возглавлял экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алексей Миранчук сыграл в 19 турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Вероны» и «Сампдории» и четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле российский полузащитник провел 766 минут.