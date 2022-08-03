Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Американская компания Electronic Arts подчеркнула важность однопользовательских игр в своем портфолио. Соответствующее заявление 3 августа сделал генеральный директор Эндрю Уилсон.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Когда мы думаем об однопользовательских играх, мы думаем, что это очень, очень важная часть общего портфолио», — сказал Уилсон. При этом, по данным финансового отчета компании за первый квартал 2022 года, она заработала более $1,29 млрд на своих играх, из которых 87% дохода принесли сетевые игры.

Напомним, что студия Electronic Arts занимается выпуском игр с 1982 года. Она является издателем таких популярных проектов, как FIFA, Apex Legend и Battlefield.

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