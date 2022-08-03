Москва, , 19:36 — REGNUM Во все времена военные конфликты давали мощные стимулы к появлению новых видов искусства или разработки уже тех, которые на тот момент уже существовали. Очень точно это сформулировал Вадим Кожинов, говоря о фронтовой поэзии: «Строки, рождённые не на войне, но самою войною…» И, действительно, фронтовая поэзия: Самойлов, Межиров, Слуцкий. Лейтенантская проза: Бондарев, Некрасов, Курочкин.

Конфликт в Донбассе не стал исключением. Юрий Пущаев составил (https://regnum.ru/news/cultura/3658756.html) крайне любопытную подборку лучших произведений — литературных и музыкальных, — рождённых как реакция на события в Донбассе, а после и на всей Украине.

В подборке есть присутствует поэзия Анны Долгарёвой, а так же поэзия, ставшая песнями — Юлии Чичериной, Рича и других. Отдельной строкой стоит отметить визионерский роман Глеба Боброва «Эпоха мертворождённых», появившийся ещё до конфликта. В нём Россия и Украина сходятся в жесточайшей битве на территории Луганской области. Впрочем, список Юрия Пущаева не полон и будет расширяться. Предлагайте, уважаемые читатели, свои варианты.

Когда-то Теодор Адорно написал эссе, один из смыслов которого в вопросе: «Возможна ли поэзия после Освенцима?». В общем-то, о том же мы спрашиваем и после 2 мая 2014 года в Одессе, после обстрелов Донбасса. И каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Литература и музыка, рождённые теми событиями — часть этих ответов.