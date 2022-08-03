Варшава, , 19:33 — REGNUM Анджей Ротмман в своей ироничной статье «Ирредента Западной Украины: мнение поляков» (https://regnum.ru/news/polit/3659242.html) размышляет о странном равенстве между поляками и украинцами. Он отмечает, что за четыре года мнение поляков относительно ирреденты Западной Украины ни на йоту не изменилось.

«Ни в коем случае не принимать! Если принимать — то выселить всех украинцев! — пишет автор. — Если не выселять — то взять с каждого письменную клятву верности новой Родине и проклятие в адрес ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! А лучше об этом даже не думать!»

Меж тем украинцы могут пересекать польскую границу, без всяких бюрократических препон устраиваться на работу в Польше и наконец имеют право на все социальные льготы, как если бы Восточная Малопольша (то есть Западная Украина) уже вошла в состав Польши. Так что юридическое вхождение Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областей в состав Польши лишь формализует произошедшую ирреденту, переведя её из состояния де-факто в состояние де-юре.

Ведь получается так, что западноукраинцы пользуются польскими привилегиями, практически и не отдавая ничего взамен. И тут, конечно, можно было бы вспомнить немало русских пословиц о жадности, но процитировать хочется поляков, раз уж мы о них: «Что занадто, то не здраво». Вот-вот.