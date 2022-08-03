Москва, 3 августа, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Мосгорсуд объявил в розыск депутата Госдумы от СРЗП Вадима Белоусова, сообщили в пресс-службе суда.

Rapo.ru Мосгорсуд

Решение принято Мосгорсудом 3 августа в связи с неявкой Белоусова без уважительных причин на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным следствия, Вадим Белоусов вместе с тещей, главным бухгалтером «Первого хлебокомбината» Маргаритой Бутаковой, а также экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими фигурантами получили взятку в размере 3,25 млрд рублей от дорожно-строительного холдинга за покровительство в сфере строительства дорог.

Суд признал Белоусова виновным во взяточничестве, приговорил к 10 годам строгого режима, оштрафовал на 500 млн рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства.

Со своей стороны лидер СРЗП Сергей Миронов обратил внимание на то, что допущенные уголовно-процессуальные нарушения ставят под сомнение обоснованность обвинений в адрес Белоусова. В частности, он обратил внимание на то, что хотя неприкосновенность с Белоусова была снята еще в конце 2018 года, однако дело было передано в суд без согласия Госдумы. А это прямое нарушение ФЗ «О статусе сенатора РФ и статусе депутата ГД ФС РФ» — согласно 5 статье этого закона, «уголовное дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты Федерального собрания Российской Федерации». Здесь же этого сделано не было, отметил Миронов.

Белоусов уже лишен депутатской неприкосновенности. Госдума может уже в сентябре обсудить вопрос о лишении его мандата депутата Госдумы.

Парламентарий представляет в Госдуме Удмуртию, Кировскую и Тамбовскую области. Белоусов выдвигался на пост главы Удмуртии.