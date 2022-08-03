Вашингтон, 3 августа, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Энтузиаст выпустил дополнение к Elden Ring, которое удаляет из ролевой экшн-игры древо Эрд (Erdtree — огромное светящееся дерево), которое является одним из главных символов игры. Об этом 3 августа сообщает портал Wccftech.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Моддер (создатель модификаций к видеоиграм) k4richard решил выпустить подобное дополнение, чтобы повысить производительность Elden Ring. Во время беседы с журналистами он пояснил, что чем ближе подходил к древу Эрд, тем больше игра «съедала» FPS (кадров в секунду).

«После удаления дерева и пары частиц я смог играть со скоростью 30 кадров в секунду на слабом ПК», — сказал k4richard, добавив, что таким образом смог добиться прироста «колоссальных» 15 FPS на старой видеокарте GeForce GT 1030. «Этот мод практически снизил требования к видеокарте для игры», — отметил разработчик.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, финальный «босс» Elden Ring Маления в ранних версиях игры была более сильной, чем в релизном варианте. Информацию об этом обнаружили датамайнеры (люди, специализирующиеся на поиске данных в Сети и их анализе).