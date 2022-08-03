Лондон, 3 августа, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Актёр Йоан Гриффит добился трёхлетнего запрета на приближение к нему его бывшей жены Элис Эванс. Об этом 3 августа сообщает Mail Online.

Цитата из телеинтервью Йоан Гриффит

Согласно запретительному ордеру, Эванс также не сможет упоминать актёра в своих соцсетях и размещать какие-либо публикации о нём. Бывшей супруге Гриффита суд запретил выкладывать в интернет сообщения от их общих детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Йоан Гриффит обвинил бывшую жену в намеренных попытках прервать его отношения с двумя дочерьми, а также в многолетнем эмоциональном насилии. Помимо этого он подал прошение о совместной опеке над детьми.