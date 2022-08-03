Мариуполь, ДНР, , 19:27 — REGNUM Павел Соболев выступает на страницах ИА REGNUM с эпическим очерком о поездке в Мариуполь (Читайте также: https://regnum.ru/news/society/3657983.html). Это очень важный и необходимый документ, чем-то напоминающий «Русский дневник» Джона Стейнбека. Если помните, текст там сочетался с фотографиями Роберта Капы. В данном случае фотографии тоже присутствуют — и они работы самого Павла Соболева.

Путешествие на край ночи, как сказал бы другой классик — путешествие итогом котором станет ещё не рассвет, нет, но первый луч, разбивающий тьму. Главное здесь — истории, живые человеческие истории, после которых хочется верить и бороться. Ведь, да, дьявол в деталях. Но и путь к пониманию тоже.

А что мы знаем о трагедии Мариуполя? О том, как город пережил битву? Как живёт город сейчас? В материале, как прожектором из темноты, выхватываются точные образы, по которым можно восстановить точную картину.

«Повсюду на входных дверях в квартиры следы взломов, достаточно грубых, на некоторых — белые ленты на ручках, почти на всех дверях — контакты хозяев и надпись «Живут люди».

Люди Мариуполя говорят, что такого они не заслужили. Именно так. Но, определённо, они заслужили счастливую жизнь в будущем. И начаться она должна уже сейчас.