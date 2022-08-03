Оренбург, , 19:27 — REGNUM Сварщик из Оренбурга отдал неизвестным мошенникам более миллиона рублей. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Телефонный мошенник

Пострадавшим стал 47-летний гражданин. Установлено, что вначале ему позвонила якобы сотрудница полиции, которая заявила, что злоумышленники завладели его персональными данными и пытаются повесить на него кредит. А затем в мессенджер ему позвонил якобы сотрудник Центробанка и заявил, что для отмены заявки на кредит нужно провести на телефоне потерпевшего ряд манипуляций. Но мужчина ответил на это отказом.

Через два дня ему вновь позвонили и убедили в том, что необходимо проверить его телефон на вирусы. Затем по указаниям звонившего, гражданин установил на телефон два приложения, сообщил злоумышленнику номер ID, оформил в банке кредит на 1,034 млн рублей, обналичил деньги, установил на телефон приложение и добавил туда свою банковскую карту, а затем зачислил на неё миллион рублей. Деньги в итоге пропали. Также он перевёл неизвестным ещё 30 тыс. рублей и лишь потом понял, что его обманули.