Баку, , 19:40 — REGNUM Действия азербайджанских военных в отношении Нагорного Карабаха были ответными, а не актом агрессии, заявили 3 августа в минобороны Азербайджана.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Азербайджанское оборонное ведомство заявило, что военные «незаконных вооруженных формирований» Армении, которые находятся в Нагорном Карабахе, сами спровоцировали военное обострение.

Видение Баку таково: «в зоне, где временно размещены российские миротворцы» на территории Азербайджана, армянское формирования «совершили акт терроризма и провокации».

Результатом этого нападения стала гибель Анара Кязымова — азербайджанского военного. Кроме того, Азербайджан обвиняет армянских военных в том, что те попытались взять высоту Гырхгыз, чтобы закрепиться на ней.

«В результате ответной операции «Возмездие» вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль высоту Гырхгыз, а также ряд других господствующих высот вдоль Карабахского хребта», — заявили в минобороны республики.

По данным ведомства, азербайджанские военные уничтожили ряд боевых позиций армянских военных.

Азербайджанцы, помимо этого, ударили с воздуха по воинской части в селе Йухары Оратаг: «уничтожена живая сила, несколько гаубиц Д-30, а также несколько единиц военно-транспортной техники и большое количество боеприпасов армянских боевиков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное обострение в Нагорном Карабахе началось 1 августа: азербайджанцы применили миномёты и ударные беспилотники. Власти Карабаха, где был ранен военный в ходе обстрела со стороны Баку, объявлена частичная мобилизация.

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