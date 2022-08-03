Москва, , 19:25 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 22 июля по 1 августа выросла на одну копейку и составила 50,56 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цена на дизельное топливо за этот период также выросла в среднем на одну копейку и составила 54,45 рубля за литр.

По состоянию на 1 августа средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,15 рубля, марки Аи-95 — 51,22 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,13 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 30 российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Коми — на 0,4%, Туве — на 0,3%.

Снижение цен отмечено в шести субъектах Федерации, наиболее значительное в Краснодарском крае и Ярославской области — на 0,3%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, а в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.

Отметим, что рост цен на бензин в России зафиксирован впервые за многие месяцы. В предыдущую неделю, как сообщал Росстат, цены в среднем по стране не изменились после снижения, продолжавшегося девятнадцать недель подряд.