3 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:16 — REGNUM Информация о том, что американская делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, пробыв на острове менее суток, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меньше суток там побыть, чтобы устроить скандал на весь мир», — отметил Марк С.

Подавляющее большинство пользователей выступило с осуждением поступка спикера палаты представителей США, которая совершила провокацию, чуть было не приведшую к глобальному военному противостоянию.

«Мы наблюдали с вами тот сценарий, который США используют везде, — устраивают провокации и не отвечают за последствия», — указывает Ольга Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Пелоси не так было важно встретиться с представителями тайваньской власти, сколько просто коснуться шасси своего самолёта посадочной полосы на этом острове.

«Пелоси летела на Тайвань дольше, чем на самом острове пробыла», — заметил Марк С.

Часть людей полагает, что Пелоси сумела наглядно продемонстрировать мощь американской дипломатии, которая оказалась способна преодолеть даже, как многим казалось, неприступную «Великую Китайскую стену» вокруг Тайваня.

«В очередной раз американцы доказали, что им никто не указ. Делают что хотят. И даже Китай с его мощнейшей экономикой и ядерными ракетами сидит молча, пока американский политик гуляет по тайваньской земле», — написал Илья П.

«Пелоси показала всему миру, что рыпаться против Штатов — у Китая кишка тонка. Пекину только и остаётся, что крылышками махать после её визита на Тайвань», — указывает Богдан Ч.

Ряд пользователей предпочёл обратиться к народной мудрости, согласно которой хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Америке и Тайваню ещё предстоит столкнуться с разъярённым китайским драконом.

Китайский дракон Дарья Драй © ИА REGNUM

«Чисто в очередной раз показали, что они контролируют ситуацию. Хотя по факту это всё напоказ было сделано. По факту США сейчас в проигрышном положении. Скоро Китай нанесёт ответный удар», — предрекает Юлия М.

«Белый дом отчаянно пытался спровоцировать Китай на военные действия, чтобы впоследствии задушить его санкциями. Но китайцы смогли продержаться и вытерпеть этот визит Пелоси. Теперь Америка и Тайвань получат самый серьёзный экономический ответ», — убеждён Лукьян М.

Но есть и те, кто сомневаются, что Пекин сумеет найти своё куда-то подевавшееся лицо. В связи с этим граждане считают справедливым, что отныне Китай не может смотреть свысока на Россию, с которой его теперь очень многое объединяет.

«Проблемы у Китая теперь очень большие. Все увидели, как он себя повёл в случае визита старушки», — считает Михаил Н.

«Отличные новости для России. Чем больше пакостей Китаю сделают Штаты, тем надёжней будут наши отношения с китайцами», — уверен Василий Т.

«В текущей ситуации сам Бог велел нам подставить плечо посрамлённому китайскому товарищу. Не знаю, как Си будет выруливать из этого положения, но на взаимоотношениях с Россией он явно сделает дополнительный акцент», — считает Михаил Н.

«Для нас в России главное, чтобы после Тайваня Пелоси на Курилы не полетела. А так выходит, что Пелоси, по сути, бросила Китай в руки России, потому что никто, кроме нас, с ним сейчас дел иметь не захочет», — отметил Владимир Д.

Напомним, 3 августа американская делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, пробыв на острове менее суток, и направилась в Южную Корею.