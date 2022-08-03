Владимир, , 19:24 — REGNUM Во Владимирской области с начала 2022 года произошло 786 пожаров в жилом секторе. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Пожар

В результате возгораний погибли 72 человека, 40 человек были травмированы.

Причина 37,8% пожаров — неосторожное обращение граждан с огнём, в том числе при курении. С такой же периодичностью к возгораниям приводит нарушение правил использования электроприборов (37,8%), в том числе неисправная техника и проводка, самодельные электроприборы, размещение горючих материалов вблизи работающей техники. В 12,7% случаев пожары возникли из-за нарушения правил эксплуатации или неисправности печного оборудования.