Киев, , 19:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и народ Китая «влиться в единое мировое сообщество» и выступить против России в украинском конфликте, сообщает 3 августа телеканал CNN.

Владимир Зеленский

Столь неожиданное заявление Зеленский сделал в ходе своего видеовыступления перед студентами Австралийского национального университета.

При этом президент Украины пояснил, что нейтралитет Китая всё же лучше, чем его открытая поддержка России.

О реакции Китая на призывы и советы Зеленского пока ничего не известно.

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