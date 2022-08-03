Киев, 3 августа, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и народ Китая «влиться в единое мировое сообщество» и выступить против России в украинском конфликте, сообщает 3 августа телеканал CNN.

Владимир Зеленский

Столь неожиданное заявление Зеленский сделал в ходе своего видеовыступления перед студентами Австралийского национального университета.

При этом президент Украины пояснил, что нейтралитет Китая всё же лучше, чем его открытая поддержка России.

О реакции Китая на призывы и советы Зеленского пока ничего не известно.