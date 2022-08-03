Лос-Анджелес, США, , 19:18 — REGNUM Американская актриса Зои Дойч рассказала, что пробовалась на роль Китнисс в кинотрилогию «Голодные игры». Об этом 3 августа пишет Entertainment News.

Зои Дойч Exchange

По словам Дойч, во время кастинга она поняла, что не получит роль, так как один из прослушивающих предложил ей прочитать слова другого персонажа. «Это было немного болезненно», — поделилась актриса, добавив, что ей было «тяжело» потерять роль Китнисс.

ИА REGNUM напоминает, что во франшизе «Голодные игры» главную героиню Китнисс Эвердин сыграла Дженнифер Лоуренс. За эту роль она получила несколько наград, в том числе Teen Choice Awards и MTV Movie Awards.

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