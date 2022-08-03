Москва, , 19:15 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю 23 июля по 1 августа снизились в среднем на 0,14%, а инфляция с начала текущего года замедлилась до 11,16%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, за неделю в среднем по стране снизились цены на куриные яйца — на 1,1%, соль — на 0,9%, пшено — на 0,8%, гречневую крупу – на 0,6%, варёные колбасы и подсолнечное масло – на 0,4%, сосиски и сардельки, вермишель – на 0,3%, свинину, сливочное масло, стерилизованное молоко и макаронные изделия – на 0,2%, мясо кур и ржаной хлеб – на 0,1%.

Одновременно с этим баранина подорожала на 0,5%, шоколадные конфеты — на 0,4%, говядина, черный чай — на 0,3%, мороженая рыба, сахар-песок и печенье – на 0,2%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, пшеничный хлеб и водка – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,9%. В том числе картофель стал дешевле на 7,8%, свекла — на 7,1%, морковь — на 6,1%, белокочанная капуста – на 5,2%, бананы – на 4,3%, огурцы – на 4,1%, помидоры – на 2,5%, яблоки – на 2,1%, репчатый лук — 1,4%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные пасты подорожали на 0,6%, спички — на 0,4%, пелёнки для новорожденных — на 0,3%, туалетные мыло и бумага – на 0,2%, зубные щётки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо а неделю в среднем не изменились.

Отметим, что недельная дефляция в России фиксируется Росстатом уже четвёртую неделю подряд. В предыдущую неделю потребительские цены снизились в среднем на 0,08%, за неделю до этого — на 0,17%, ещё неделей ранее — на 0,03%.