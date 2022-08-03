Липецк, 3 августа, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей отделением одной из поликлиник и её 38-летней знакомой, обвиняемых в превышении должностных полномочий, подстрекательстве и пособничестве в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

По данным следствия, с июня по сентябрь 2021 года заведующая отделением одного из медучреждений Липецка выдала 13 липчанам сертификаты о вакцинации против COVID-19, хотя прививку им на самом деле не сделали. При этом она внесла ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. За каждый сертификат она получила от одной до трёх тысяч рублей.

Пособницей медработницы была её знакомая, которая находила клиентов, получала от них денежное вознаграждение. Часть денег она оставляла себе, остальные переводила подруге-врачу.

«Следствие считает, что противоправные действия фигурантов привели к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства, дискредитировав звание медицинского работника учреждения здравоохранения РФ, и подорвали авторитет государства, создав у населения мнение о произволе должностных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Медработница признала вину, однако впоследствии от показаний отказалась. Её пособница призналась в содеянном, написав явку с повинной. Уголовное дело направили в суд.

Материалы уголовного дела в отношении липчан, купивших сертификаты без фактических прививок, выделены в отдельное производство и направлены в органы внутренних дел.