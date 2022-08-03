Лондон, , 19:07 — REGNUM В 2021 году британская компания Games Workshop, разрабатывающая вселенную Warhammer, получила доход от видеоигр в размере 25 млн фунтов стерлингов (около $30,3 млн по текущему курсу). Об этом 3 августа сообщает журнал PC Gamer.

Косплей по вселенной Warhammer Fantasy на «Ролеконе» 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Информацию о доходах Games Workshop опубликовала в очередном финансовом отчёте. Как отметила редакция издания, несмотря на то, что миниатюры и сопутствующие продукты являются основным бизнесом компании, сейчас она участвует в «огромном количестве лицензионных сделок по созданию видеоигр».

В 2021 финансовом году в релиз вышли шесть игр Warhammer: четыре для ПК и консолей, одна для гарнитур виртуальной реальности и одна для мобильных устройств. Среди проектов особенно выделились Total War: Warhammer 3 и Warhammer 40,000: Chaos Gate. В результате доход компании от лицензирования вырос с 11,7 млн ​​фунтов стерлингов в 2020–2021 годах до 28 млн фунтов стерлингов в 2021–2022 годах. Отмечается, что около 25,2 млн фунтов стерлингов из лицензионных доходов приходится на видеоигры.

Стоит отметить, что основной бизнес Games Workshop приносит компании куда больший доход. Например, в 2021 финансовом году от продажи наборов настольных игр, миниатюр и сопутствующих товаров она получила более 391 млн фунтов стерлингов.

Читайте ранее в этом сюжете: Релиз игры Warhammer 40k: Darktide перенесли