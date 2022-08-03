Вашингтон, 3 августа, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Американская актриса Элизабет Мосс примет участие в съёмках нового сериала Стивена Найта под названием The Veil. Об этом 3 августа сообщил портал Digital Spy.

Кадр из интервью на телевидении Элизабет Мосс

Будущее шоу расскажет о двух героинях, путешествующих из Турции во Францию и Великобританию. Одна из женщин скрывает секрет, а задача второй — узнать его, пока не пострадали тысячи других людей. Мосс не только исполнит главную роль в сериале, но и выступит сопродюсером.

Ранее стала известна дата выхода пятого сезона «Рассказа служанки». Так, новые эпизоды сериала, в котором главную роль исполняет Элизабет Мосс, выйдут 15 сентября 2022 года.