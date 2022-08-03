Марьинка, 3 августа 2022, 19:02 — REGNUM Народная милиция ДНР при огневой поддержке артиллерийского дивизиона ВС РФ ведёт штурм населенного пункта Марьинка (временно оккупированная Украиной часть ДНР), сообщил в своем телеграм-канале 3 августа военкор Андрей Руденко.
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Военкор отмечает, что украинские солдаты отступают, а большая часть Марьинки уже под контролем ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее об определённых успехах в направлении Марьинки сообщали глава ДНР Денис Пушилин.
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