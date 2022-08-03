Киев, , 19:02 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Международный уголовный суд (МУС) в нежелании применить статью «агрессия» к ситуации между Украиной и Россией.

Дмитрий Кулеба. Форум Re:Open Zakarpattia 2021 Mfa.gov.ua

Об этом Кулеба заявил 3 августа изданию «Укринформ».

«В его уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — заявил Кулеба.

По его мнению, это является институциональным эгоизмом Международного уголовного суда.

«Что важнее — интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС», — пожаловался предводитель МИД Украины.

Напомним, ранее Кулеба заявлял о намерении создать специальный международный трибунал для России.

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