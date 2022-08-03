Вашингтон, 3 августа, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден на следующей неделе подпишет законопроект о субсидировании американской полупроводниковой промышленности и стимулировании усилий, направленных на повышение конкурентоспособности США перед Китаем, сообщает 3 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Законопроект призван решить проблему постоянной нехватки чипов, затронувшей индустрию автомобилей, оружия, стиральных машин и видеоигр. Тысячи легковых и грузовых автомобилей простаивают в юго-восточном штате Мичиган в ожидании чипов, нехватка которых продолжает сказываться на автопроизводителях.

«Этот законопроект активизирует наши усилия по производству полупроводников здесь, в Америке», — заявил Байден.

Законопроект предусматривает выделение $200 миллиардов в течении 10 лет на стимулирование научных исследований в США, однако Конгресс должен будет принять отдельные законы об ассигнованиях для финансирования данных инвестиций.

Ранее директор ФБР и заявил, что развитие Китая является «самой большой долгосрочной угрозой для экономики и национальной безопасности» США и предупредил, что Пекин «пытается формировать мир» за счет вмешательства в политику, бизнес и многое другое.