Москва, , 18:57 — REGNUM Пользователи Avito начали публиковать объявления о продаже мест в очереди в магазин H& M. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магазин H&M Nissy-KITAQ

Одно из таких объявлений опубликовала некая Виктория, которая предлагает отстоять очередь за другого покупателя всего лишь за 500 рублей. «Продам место в начале очереди в H& M в ТЦ Авиапарк. Экономия нескольких часов. Быстрый вход в магазин», — говорится в описании объявления. На данный момент страницу с услугой просмотрели несколько сотен человек.

ИА REGNUM напоминает, что компания H& M объявила о распродаже коллекций в связи с решением покинуть российский рынок. Для этого первые магазины розничной сети вновь открылись в Москве и Санкт-Петербурге 2 августа 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Магазины H&M 1 августа оказались закрыты в торговых центрах Петербурга