Минск, , 20:57 — REGNUM Безвизовый режим и упрощённое получение белорусского гражданства для жителей Польши, Литвы и Латвии — это элементы политики «мягкой силы» Белоруссии, которая, однако, не принесёт результатов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 3 августа высказал публицист Константин Двинский.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вводя безвиз и приглашая поляков и прибалтов на ПМЖ в Белоруссию, белорусский лидер Александр Лукашенко хочет заслужить симпатию простых граждан Польши, Литвы и Латвии. Определённая поддержка у него там есть, возможно, указанные жесты дружелюбия её немного расширят. Но рассчитывать на существенное изменение отношения к Белоруссии в Польше и Прибалтике не стоит. Слова Лукашенко о том, что «они не будут против нас воевать» звучат, мягко говоря, легкомысленно. Война против России и её союзников Западом уже ведётся, и Польша с Прибалтикой находятся в авангарде» Константин Двинский

Публицист уверен, что белорусским властям не стоит «ублажать врагов Белоруссии и России». «Это проигрышная стратегия. Запад и особенно восточноевропейские «шавки» понимают только язык силы, а любезничание перед ними воспринимают как слабость. Пуская сегодня туристов из Польши и Прибалтики, нужно понимать, что завтра с этой же территории в Белоруссию может двинуться «Полк Калиновского», — заявил Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 августа пообещал делать всё возможное, чтобы принять в белорусское гражданство «порядочных и добрых соседей». Также белорусский лидер объяснил, зачем в республике ввели временный безвизовый режим для жителей соседних стран Евросоюза: «Люди будут благодарны. Воевать против нас не будут, если уж на то пошло».