Минск, 3 августа 2022, 20:57 — REGNUM Безвизовый режим и упрощённое получение белорусского гражданства для жителей Польши, Литвы и Латвии — это элементы политики «мягкой силы» Белоруссии, которая, однако, не принесёт результатов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 3 августа высказал публицист Константин Двинский.
Публицист уверен, что белорусским властям не стоит «ублажать врагов Белоруссии и России». «Это проигрышная стратегия. Запад и особенно восточноевропейские «шавки» понимают только язык силы, а любезничание перед ними воспринимают как слабость. Пуская сегодня туристов из Польши и Прибалтики, нужно понимать, что завтра с этой же территории в Белоруссию может двинуться «Полк Калиновского», — заявил Двинский.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 августа пообещал делать всё возможное, чтобы принять в белорусское гражданство «порядочных и добрых соседей». Также белорусский лидер объяснил, зачем в республике ввели временный безвизовый режим для жителей соседних стран Евросоюза: «Люди будут благодарны. Воевать против нас не будут, если уж на то пошло».