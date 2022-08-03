Владимир, , 18:54 — REGNUM Во Владимире на бывших площадях завода «Автоприбор» 2 августа открылся завод по производству гофропродукции и упаковочных изделий, сообщила пресс-служба областной администрации.

Заготовки из прессованного картона Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На новом предприятии планируется выпускать в год не менее 140 млн кв. метров гофрокартона разных марок и профилей и до 100 млн штук бумажных крафт-мешков, гильзы и шпули, полиэтиленовую упаковку.

К концу 2022 года загрузка мощностей должна быть обеспечена на 60%. Выход производства на полную мощность прогнозируется на 2023 год. Инвестиции в проект составили около четырёх миллиардов рублей.

Все поставщики сырья — российские компании. Производство будет безотходным и для него решено использовать в том числе вторичное сырьё.