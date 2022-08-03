Москва, 3 августа, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Резидент Арктической зоны РФ планирует построить в Певеке тепличный комплекс и продуктовый комбинат для обеспечения свежими овощами, напитками и продуктами питания работников плавучей атомной теплоэлектростанции, которая обеспечивает энергией жителей Чукотки. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Плавучая атомная теплоэлетростанция «Академик Ломоносов» в порту Певек

«Мы уже готовим документы для оформления земельного участка, чтобы осенью приступить к строительству теплицы и комбината — под одной кровлей для удешевления проекта. Будем выращивать томаты, огурцы и зелень. Комплекс будет состоять из универсальных тепличных блоков — чтобы при необходимости менять культуры без реконструкции. Например, заменить томаты и огурцы на кабачки, баклажан и сладкий перец. Планируем выращивать 210 тонн свежей овощной продукции в год. Чуть позже добавим клубнику — до 10 тонн в год. А на комбинате будем консервировать овощи, производить соки, а также мясные и рыбные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия — до 440 тонн в год продуктов питания и напитков», — рассказал генеральный директор ООО «Арктик Атом-Сервис» Александр Данич.

На земельном участке площадью 64,5 тыс. кв. метров расположат офисные и складские помещения, в которых будет храниться сырьё и готовая продукция. Также планируется, что к предприятию проведут автомобильные дороги.

Запуск проекта ожидается осенью 2024 года и обойдётся примерно в 812 млн рублей, будет создано более 150 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Минвосток РФ совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Агентством стратегических инициатив запустили кадровый проект «Арктический вызов».

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