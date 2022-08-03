Сан-Франциско, США, 3 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Число жертв лесного пожара, бушующего пятый день на севере американского штата Калифорния, возросло до четырёх человек, передаёт 3 августа Reuters.

Лесной пожар в Калифорнии в ноябре 2018 года

По сообщению официальных лиц, тела ещё двух человек были обнаружены поисковыми группами недалеко от границы с Орегоном.

Уточняется, что погибшие были найдены в двух разных домах, стоящих вдоль шоссе, которое проходит через зону пожара в Национальном лесу Кламат примерно в 483 км к северу от Сан-Франциско.

Ранее спасательные обнаружили тела двух людей внутри автомобиля, сгоревшего в результате лесного пожара у границы с Орегоном.