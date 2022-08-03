Москва, 3 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Украина не соблюдает общепринятые нормы международного права по отношению к военнопленным, практикует их убийства, пытки, издевательства, побои, отказ в медицинской помощи, а также вымогательство денег у родственников людей, попавших в плен, сообщил 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Он также отметил, что видеоролики с убийствами и пытками пленных распространяют в интернет-сети сами украинские нацисты.

«К сожалению, совершенно другая ситуация с соблюдением Украиной норм международного гуманитарного права. Широко известны распространенные в сети Интернет видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР», — сказал Александр Фомин.

В результате опроса вернувшихся из плена военных ВС РФ и народной милиции Донбасса было выяснено, что 81% военнослужащих подвергался побоям и пыткам, подверглись 81% военнослужащих, 55% заставляли участвовать в съемках пропагандистских видео, 46% не получали медицинскую помощь, а 79% было отказано в связи с родственниками.

Кроме того, отмечены факты недостаточного питания.

«Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза», — рассказал Фомин.